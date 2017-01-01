У Нацбанку назвали причини зростання цін у 2016 році

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Інфляція в Україні в 2016 році знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% в 2015 році

Основними чинниками, що зумовили інфляцію за підсумками 2016 року, стали підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і подорожчання пального.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в 2016 році.

«У 2016 році споживча інфляція стрімко знизилася до цільового рівня, проголошеного Національним банком України. У грудні минулого року вона становила 12,4%, у той час як у 2015 році споживчі ціни зросли на 43,3%», – йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що швидке зниження інфляції в 2016 році відбулося насамперед завдяки фундаментальним факторам. Також значний внесок зробило помірне зростання цін на сирі продукти харчування. Регулятор нагадав, що базова інфляція в Україні за результатами 2016 року сповільнилася до 5,8% (з 34,7% у 2015 році).

«Зниженню базової інфляції та в цілому інфляційного тиску сприяли помірна фіскальна і монетарна політика, зменшення інтенсивності воєнного конфлікту на сході, вторинні ефекти факторів з боку пропозиції сирих продуктів харчування», – зазначили в НБУ.

Нацбанк вважає, що посилення ролі облікової ставки, її зважене зниження протягом року і стримування фіскального дефіциту в цільових межах привели до значного поліпшення інфляційних та курсових очікувань і стримували інфляцію з боку попиту.

Також зниженню інфляції сприяла помірна волатильність обмінного курсу гривні, яка спостерігалася протягом більшої частини року завдяки сприятливій ситуації на зовнішніх ринках, надходженням від експорту високого врожаю зернових та масла і заходам Національного банку згладжування надмірних коливань курсу на міжбанківському валютному ринку.

Як повідомлялося, інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% в 2015 році. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2017 року може становити 2,1% при інфляції до 10%.

Джерело: УНІАН