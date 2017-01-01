У Нацбанку планують дозволити населенню купувати більше валюти

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Купівля валюти

Yаразі фізичні особи можуть в день придбати валюту на 12 тис. грн, а збільшать до 150 тис. грн

Національний банк України планує збільшити дозволену суму валюти на продаж фізичним особам. Про це під час засідання Комітету ВР з питань фінансової і політики та банківської діяльності повідомив перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

«Продаж валюти населенню сьогодні - у нас еквівалент 500 дол. Ми плануємо цей поріг підняти до суми, що не підпадає під фінмоніторинг, - до 150 тис. (грн. - Ред.)», - сказав він.

Варто зазначити, що наразі фізичні особи можуть в день придбати валюту на 12 тис. грн, а планується збільшення цієї суми до 150 тис. грн на день.

У свою чергу, заступник голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що в рамках валютної лібералізації НБУ поступово скасовуватиме всі тимчасові обмеження. «Ми повинні поступово відмінити тимчасові обмеження», - сказала вона.

Разом з тим, у рамках лібералізації валютних операцій, планується надання дозволу фізичним особам інвестувати за кордон суми до 50 тис. євро.