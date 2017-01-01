У Нацбанку розповіли, коли чекати рішення МВФ про новий транш

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Місія МВФ працювала в Україні з 16 травня і сьогодні завершує свою роботу

Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення щодо виділення Україні чергового траншу вже наступного тижня.

Про це заявив в.о. керівника Національного банку Яків Смолій, повідомляє «РБК-Україна».

Він зазначив, що НБУ чекає на засідання ради директорів МВФ і ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу після завершення роботи місії в Україні, що вже сталося цього тижня.

«В процесі переговорів є багато питань, ключові з них відомі всім – це пенсійна реформа, це земельна реформа, також ми працюємо з питань, на порядку денному НБУ – стратегія розвитку державних банків, це корпоративне управління державними банками», – наголосив Смолій.

19 травня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

16 травня до України прибула місія МВФ.

Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.