У Нацбанку відзвітували, куди поділи транш МВФ

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Кошти за четвертим траншем на загальну суму 1 млрд дол. США надійшли кількома частинами у різних валютах

На рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ, кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Сьогодні, 5 квітня 2017 року, на рахунок Національного банку України для поповнення міжнародних резервів надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду», - йдеться в повідомленні.

Кошти за четвертим траншем на загальну суму 1 млрд дол. США надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро, 92 млн дол. США.

Крім того, Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.

Як наслідок, міжнародні резерви зросли з рівня 15,1 млрд дол. США за підсумками березня до 16,7 млрд. дол. США станом на сьогодні. Такий обсяг резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Національний банк очікує, що до кінця 2017 року отримає ще три транші фінансування за програмою EFF на загальну суму близько 4,5 млрд дол. США. Отримання всіх чотирьох траншів протягом поточного року є критичною передумовою зростання міжнародних резервів приблизно до 21 млрд дол. США.