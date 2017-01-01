У Нацгвардії розповіли про спільні проекти з НАТО

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Бійці Нацгвардії

Співпраця Нацгвардії з НАТО здійснюється у низці напрямків

Національна гвардія співпрацює з НАТО у сфері планування, медичної та соціальної реабілітації військових, боротьби з корупцією, розвитку військової освіти і стратегічних комунікацій.

Про це зазначив делегат Національної гвардії у засіданні Комітету партнерства та колективної безпеки Україна-НАТО полковник Кирило Сахнюк, повідомляє РБК.

«По-перше, ми розвиваємо процес планування. З урахуванням консультацій експертів з країн-членів НАТО в Україні проведено Оборонний огляд та відпрацьовано Стратегічний оборонний бюлетень. На підставі результатів останнього розроблено Концепцію розвитку Національної гвардії України до 2020 року. Все це – підґрунтя для планомірного підвищення обороноздатності України», - розповів полковник Сахнюк.

Також він зазначив, що велику роль у співпраці Національної гвардії і Північноатлантичного альянсу відіграють трастові фонди.

«По-друге, це заходи Трастових фондів і цільових програм. Трастовий фонд – це, по суті, механізм, завдяки якому окремі держави – члени НАТО і країни-партнери на добровільній основі надають різнопланову підтримку. Це проекти медичної і соціальної реабілітації військових, розвитку військової освіти, залучення громадськості до підвищення обороноздатності країни, для розвитку стратегічних комунікацій, професійного розвитку цивільного персоналу», - пояснив Сахнюк.

Так, наприклад, за допомогою трастових фондів відділення для реабілітації та оздоровлення учасників антитерористичної операції в медичному центрі Національної гвардії України «Нові Санжари» отримало сучасне медичне обладнання вартістю 65 тис. євро.

Повідомляється, що за період функціонування цього відділення курс лікування, реабілітації та оздоровлення пройшли понад 650 учасників АТО і членів їх сімей.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через шість трастових фондів Альянс вже надав Україні 35 млн євро практичної допомоги і навчив 2 тис. українських військовослужбовців.