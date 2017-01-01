У Нацкомісії повідомили, що введення абонплати за газ відкладуть для деяких українців

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Абонплата за газ

Вовк заявив, що людям, які «здебільшого використовують газ лише для приготування їжі», відтермінують введення абонплати

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір на певний час відтермінувати введення абонплати за підключення до газової мережі для українців, які найменше споживають газ.

Про це заявив очільник НКРЕКП Дмитро Вовк, передає «5 канал».

Зазначається, що такі заходи вживатимуться щодо людей, які здебільшого використовують газ для приготування їжі.

«Ми зробимо додатковий перехідний період у зв'язку з резонансом і з тим, що ми виступаємо за те, аби рішення комісії захищали всіх споживачів. Щоб ніхто з громадян України ніякого підвищення не відчув», – наголосив Вовк.

За його словами, очікується, що цей перехідний період триватиме мінімум три місяці.

«Ми будемо аналізувати детально, але найменші типорозміри лічильників, наприклад G1,6, які у Києві повинні були платити 28 гривень – для них це рішення буде перенесено», – підсумував Вовк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила щомісячну абонплату за газ.

Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу.