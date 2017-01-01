Справа Майдану: у Нацполіції досі працюють двоє обвинувачених екс-беркутівців

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Бійці спецпідрозділу «Беркуту» під час подій Революції гідності

Колишніх працівників «Беркуту» підозрюють у катуванні та побитті євромайданівців

Двоє екс-беркутівців Андрій Хандрикін та Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіції попри те, що перебувають в статусі обвинувачених.

Про це Громадському повідомили в Генеральній прокуратурі.

Справа проти Андрія Хандрикіна передана до суду слідчими управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури. Його звинувачують у катуванні учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Хандрикін є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де на колонаді на вході в стадіон Лобановського було побито двох учасників Майдану, відтак беркутівці зняли їх з цієї колонади, роздягли, знущалися, а потім одягли в інший одяг і доправили в райвідділ. Суд потерпілих до кримінальної відповідальності вирішив не притягати.

Також у цій справі в статусі обвинувачених проходять ще двоє екс-працівників харківського «Беркуту» — Владислав Мастега та Артем Войлоков. Обидва, уже будучи в статусі обвинувачених, виїхали до Росії 11 квітня через прикордонний пункт пропуску Гоптівка (Харківська область).

14 квітня з’явилося відео, на якому вони ще з двома обвинуваченими екс-беркутівцями харківського управління стверджують, що в Україні їм начебто знаходитися небезпечно.

В Апеляційному суді міста Києва пояснили, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду про зміну запобіжного заходу одному з біглих екс-беркутівців Віталію Гончаренку підлягала скасуванню через невідповідність чинному Кримінальному процесуальному кодексу України.