  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Справа Майдану: у Нацполіції досі працюють двоє обвинувачених екс-беркутівців

    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка
    Бійці спецпідрозділу &laquo;Беркуту&raquo; під час подій Революції гідності
    Бійці спецпідрозділу «Беркуту» під час подій Революції гідності

    Колишніх працівників «Беркуту» підозрюють у катуванні та побитті євромайданівців

    Двоє екс-беркутівців Андрій Хандрикін та Володимир Ріяко досі працюють в харківському управлінні Нацполіції попри те, що перебувають в статусі обвинувачених.

    Про це Громадському повідомили в Генеральній прокуратурі.

    Справа проти Андрія Хандрикіна передана до суду слідчими управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури. Його звинувачують у катуванні учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

    Хандрикін є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де на колонаді на вході в стадіон Лобановського було побито двох учасників Майдану, відтак беркутівці зняли їх з цієї колонади, роздягли, знущалися, а потім одягли в інший одяг і доправили в райвідділ. Суд потерпілих до кримінальної відповідальності вирішив не притягати.

    Також у цій справі в статусі обвинувачених проходять ще двоє екс-працівників харківського «Беркуту» — Владислав Мастега та Артем Войлоков. Обидва, уже будучи в статусі обвинувачених, виїхали до Росії 11 квітня через прикордонний пункт пропуску Гоптівка (Харківська область). 

    14 квітня з’явилося відео, на якому вони ще з двома обвинуваченими екс-беркутівцями харківського управління стверджують, що в Україні їм начебто знаходитися небезпечно.

    В Апеляційному суді міста Києва пояснили, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду про зміну запобіжного заходу одному з біглих екс-беркутівців Віталію Гончаренку підлягала скасуванню через невідповідність чинному Кримінальному процесуальному кодексу України.

    Читайте також
    Національна поліція України суд Беркут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ