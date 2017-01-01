У Нацполіції підтвердили, що Інтерпол більше не розшукує Януковича

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Інтерпол більше не розшукує Януковича

Стосовно причин таких дій Інтерполу речник поліції зазначив, що це можуть коментувати тільки в ГПУ

Українське національне бюро Інтерполу підтвердило, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

За його словами, відповідна інформація надійшла до нацбюро від Комісії з контролю за файлами Інтерполу. Ця комісія також зобов'язала Генеральний секретаріат Інтерполу видалити з бази розшуку Януковича та усю інформацію стосовно його сина Олександра.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу щодо Януковича, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Стосовно причин таких дій Інтерполу речник поліції зазначив, що це можуть коментувати тільки в ГПУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол зняв Януковича з розшуку.

Джерело: Українська правда