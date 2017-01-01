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    У Нацполіції посилили підрозділ з протидії наркозлочинності

    • Вчора, 23:59
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    Працівники патрульної поліції і протидії наркозлочинності спільно моніторитимуть ситуацію нелегального обігу наркотиків

    72 патрульних поліцейських перейшли на службу в підрозділи Національної поліції з протидії наркозлочинності.

    Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

    Крім того, територіальні підрозділи поліції з протидії наркозлочинності посилили працівниками, яких перевели з підрозділів внутрішньої безпеки.

    «Вони стануть своєрідними «модераторами», які повинні зняти можливі негативні ситуації в колективах, а також допомогти чесним працівникам служби передати свій досвід новобранцям», — йдеться у повідомленні.

    Працівники підрозділів патрульної поліції і протидії наркозлочинності спільно моніторитимуть ситуацію нелегального обігу наркотиків.

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