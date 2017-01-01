У Нацполіції посилили підрозділ з протидії наркозлочинності

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Працівники патрульної поліції і протидії наркозлочинності спільно моніторитимуть ситуацію нелегального обігу наркотиків

72 патрульних поліцейських перейшли на службу в підрозділи Національної поліції з протидії наркозлочинності.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

Крім того, територіальні підрозділи поліції з протидії наркозлочинності посилили працівниками, яких перевели з підрозділів внутрішньої безпеки.

«Вони стануть своєрідними «модераторами», які повинні зняти можливі негативні ситуації в колективах, а також допомогти чесним працівникам служби передати свій досвід новобранцям», — йдеться у повідомленні.

Працівники підрозділів патрульної поліції і протидії наркозлочинності спільно моніторитимуть ситуацію нелегального обігу наркотиків.