У Нацполіція уточнили: особу вбивці екс-керівника «Укрспирту» не встановлено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки особу убивці не встановлено, але поліція зібрала докази, які дають змогу довести його провину в суді, заявили в поліції

На даний час особу вбивці колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова не встановлено. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Я щойно розмовляв з Сергієм Миколайовичем (Князєвим — ред.), його неправильно протрактували (ЗМІ, посилаючись на слова Князєва повідомили, що було встановлено особу убивці колишнього в.о. директора «Укрспирту» — ред. ). Ми зібрали повну базу доказів, щоб довести провину убивці у суді після того, як його особа буде встановлена і він буде затриманий», — сказав Тракало.

Він уточнив, що поки особу убивці не встановлено, але поліція зібрала докази, які дають змогу довести його провину в суді після того, як буде встановлено його особу і буде здійснене його затримання.

Як повідомляв «Главком», 30 травня о 8:16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.

Особу застреленого встановлено. У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

Свідок убивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця пригоди.

При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця пригоди експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».

Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

Читайте також матеріал «Главкома» «Укрспирт». Смертельна доза

Джерело: УНН