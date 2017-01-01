У Нацраді взялися за телеканал «Інтер»: можливі санкції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Член Національної ради з питань телебачення та радіо Сергій Костинський

За даними моніторингу «Інтер» порушує норми закону про квоти

Зараз на телеканалі «Інтер» відбуваються перевірки, і якщо буде доведено порушення норм закону про квоти, то можливі санкції.

Про це розповів член Національної ради з питань телебачення та радіо Сергій Костинський.

«Що стосується телеканалу «Інтер», то є сенс працювати над покращенням законодавства щодо захисту інформаційного простору. Наприклад, законодавці ввели норми про квоти передач європейського та українського виробництва. Ми провели моніторинг і побачили, що норми цього закону порушують «Інтер» та чотири канали цієї групи», – сказав Костинський.

За його словами, зараз відбуваються перевірки на «Інтері», який є єдиним загальнонаціональним каналом, що порушує норми цього закону. Далі питання буде винесено на розгляд Нацради.

Костинський запевнив, що в разі, якщо перевірка доведе порушення норм закону, то можливі санкції.

Нагадаємо, у квітні Національна рада з телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки чотирьох телеканалів, що входять до медіа-холдингу «Inter Media Group»: «Інтер», НТН, «Піксель» та «Enter-фільм».

Джерело: Еспресо ТВ