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    У Нацраді взялися за телеканал «Інтер»: можливі санкції

    • Вчора, 22:45
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    Член Національної ради з питань телебачення та радіо Сергій Костинський
    Член Національної ради з питань телебачення та радіо Сергій Костинський

    За даними моніторингу «Інтер» порушує норми закону про квоти

    Зараз на телеканалі «Інтер» відбуваються перевірки, і якщо буде доведено порушення норм закону про квоти, то можливі санкції.

    Про це розповів член Національної ради з питань телебачення та радіо Сергій Костинський.

    «Що стосується телеканалу «Інтер», то є сенс працювати над покращенням законодавства щодо захисту інформаційного простору. Наприклад, законодавці ввели норми про квоти передач європейського та українського виробництва. Ми провели моніторинг і побачили, що норми цього закону порушують «Інтер» та чотири канали цієї групи», – сказав Костинський.

    За його словами, зараз відбуваються перевірки на «Інтері», який є єдиним загальнонаціональним каналом, що порушує норми цього закону. Далі питання буде винесено на розгляд Нацради.

    Костинський запевнив, що в разі, якщо перевірка доведе порушення норм закону, то можливі санкції.

    Нагадаємо, у квітні Національна рада з телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки чотирьох телеканалів, що входять до медіа-холдингу «Inter Media Group»: «Інтер», НТН, «Піксель» та «Enter-фільм». 

    Джерело: Еспресо ТВ

    телебачення санкції Інтер
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