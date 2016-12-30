У «Нафтогазі» розповіли про причини здорожчання газу з 1 квітня

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Газ

НАК стверджує, що підвищення цін на газ для населення відбулося через рішення компаній, що збувають газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» заявила, що подорожчання газу з 1 квітня відбулося через рішення компаній по збуту газу, які належать бізнесменові Дмитру Фірташу. Про йдеться у повідомленні НАКу у Facebook.

«Газзбути - монополія пана Фірташа на поставку газу населенню - вчора знову порадували. Глузують, що з 1 квітня роздрібна ціна газу для населення зросла на 1%. Але забувають додати, що вона зросла через те, що в 2,2 рази збільшилась націнка газзбутів – в середньому з 68 до 148 гривень за тис. кубометрів газу з ПДВ. Інші складові роздрібної ціни газу (тарифи на транспорт і розподіл, ціна Нафтогазу, ціна Укргазвидобування) не змінювались», - наголосили там.

Нагадаємо, частка субсидій і пільг в оплаті побутових споживачів за газ за підсумками опалювального сезону 2016-2017 років зросла до 69%. Станом на кінець опалювального сезону, субсидії та пільги на 12 млрд грн не були вчасно профінансовані з бюджету.

Раніше «Нафтогаз» пов’язав можливе зниження якості газу в зимовий період у кінцевого споживача зі зменшенням його тиску у мережі.