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    У «Нафтогазі» заявили, що Коболєв сьогодні не потрапляв у ДТП

    • Сьогодні, 20:02
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    <p>ДТП за участю машини &laquo;Нафтогазу&raquo;</p>

    ДТП за участю машини «Нафтогазу»

    У компанії заявили, що Коболєв має алібі на час ДТП за участю машини «Нафтогазу»

    «Нафтогаз» спростував інформацію ЗМІ про те, що глава компанії Андрій Коболєв за кермом Mercedes в центрі Києва потрапив у ДТП та втік з місця пригоди.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У «Нафтогазі» підтвердили, що один з водіїв компанії потрапив у ДТП.

    «Сьогодні о 10:10 ранку один із наших водіїв невдало спробував повернути і зачепив VW на перехресті Пушкінської та Хмельницького», - йдеться у повідомленні.

    Водночас зазначається, що в автомобілі Коболєва не було.

    «Це дійсно один із наших автомобілів, але на цій машині Коболєв не їздить. Голови «Нафтогазу» в машині не було (ані за кермом, ані у салоні). В цей час він був на зустрічі у присутності багатьох свідків, в тому числі іноземців», - наголосили у компанії.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що службовий Mercedes-Benz E-320 голови «Нафтогаз України» Андрія Коболєва потрапив у ДТП у центрі Києва.

     

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