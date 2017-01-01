У «Нафтогазі» заявили, що Коболєв сьогодні не потрапляв у ДТП

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ДТП за участю машини «Нафтогазу»

У компанії заявили, що Коболєв має алібі на час ДТП за участю машини «Нафтогазу»

«Нафтогаз» спростував інформацію ЗМІ про те, що глава компанії Андрій Коболєв за кермом Mercedes в центрі Києва потрапив у ДТП та втік з місця пригоди.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У «Нафтогазі» підтвердили, що один з водіїв компанії потрапив у ДТП.

«Сьогодні о 10:10 ранку один із наших водіїв невдало спробував повернути і зачепив VW на перехресті Пушкінської та Хмельницького», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що в автомобілі Коболєва не було.

«Це дійсно один із наших автомобілів, але на цій машині Коболєв не їздить. Голови «Нафтогазу» в машині не було (ані за кермом, ані у салоні). В цей час він був на зустрічі у присутності багатьох свідків, в тому числі іноземців», - наголосили у компанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що службовий Mercedes-Benz E-320 голови «Нафтогаз України» Андрія Коболєва потрапив у ДТП у центрі Києва.