У Нагірному Карабасі знову йдуть бої: є втрати з обох сторін

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Нагірний Карабах

Важке бойове зіткнення відбулося на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту

У суботу, 25 лютого, військові відомства Азербайджану і Вірменії заявили про зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Повідомляється, що обидві сторони зазнали втрат.

За даними Баку, важке бойове зіткнення відбулося на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту.

Дані вірменської та азербайжданскої сторін про послідовність подій дуже відрізняються.

За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили «спробу широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії». «Противник намагався опанувати стратегічні висоти. Азербайджанські військовослужбовці змусили вірменську сторону відступити з втратами. Збройні сили Азербайджану також зазнали втрат», - повідомили в міноборони Азербайджану.

У Вірменії стверджують, що повідомлення про «атаки» вірменської сторони неправдиві. «Уже протягом кількох днів військово-політичне керівництво Азербайджану загострює ситуацію на лінії зіткнення карабахських та азербайджанських військ і поширює дезінформацію», - заявили в міноборони Вірменії.

Як відзначили в Єревані, «вірменська сторона дотримується режиму припинення вогню і закликає азербайджанську сторону утримуватися від кроків в напрямку подальшого загострення ситуації».

Керівництво невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, в свою чергу, звинуватило азербайджанську сторону в дезінформації.

У невизнаній республіці стверджують, що збройні сили Азербайджану на карабаського-азербайджанської лінії зіткнення перейшли до наступу, але були відкинуті, зазнавши втрат.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.