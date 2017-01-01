  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У нардепа в Конча-Заспі з машини поцупили сумку і ноутбук

    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка

    В поліції не уточнили, про якого депутата йдеться в повідомленні

    Головне управління Національної поліції у Києві почало розслідувати крадіжку сумки з особистими речами та ноутбуком автомобіля Mercedes-Benz депутата Верховної Ради.

    Читайте також

    Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації столичної поліції, передають Українські Новини.

    «Вчора, 15 лютого, до чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 47-річний народний депутат з повідомленням: з салону його автомобіля Mercedes-Benz невідомий вкрав спортивну сумку з особистими речами та ноутбуком», - сказано в ньому.

    Наголошується, що зловмисник приїхав на вулицю Матикіна (Голосіївський район, Конча-Заспа), після чого, просканувавши сигналізацію, вкрав із автомобіля Mercedes-Benz сумку з речами власника.

    Правоохоронці аналізують записи відеокамер спостереження з прилеглої до місця скоєння злочину території.

    Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції у Києві розпочато виробництво за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисника та його місцезнаходження.

    При цьому в прес-службі столичної поліції не уточнили, про якого депутата йдеться в повідомленні.

    Читайте також
    депутати викрадення злочинність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ