У нардепа в Конча-Заспі з машини поцупили сумку і ноутбук

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В поліції не уточнили, про якого депутата йдеться в повідомленні

Головне управління Національної поліції у Києві почало розслідувати крадіжку сумки з особистими речами та ноутбуком автомобіля Mercedes-Benz депутата Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації столичної поліції, передають Українські Новини.

«Вчора, 15 лютого, до чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 47-річний народний депутат з повідомленням: з салону його автомобіля Mercedes-Benz невідомий вкрав спортивну сумку з особистими речами та ноутбуком», - сказано в ньому.

Наголошується, що зловмисник приїхав на вулицю Матикіна (Голосіївський район, Конча-Заспа), після чого, просканувавши сигналізацію, вкрав із автомобіля Mercedes-Benz сумку з речами власника.

Правоохоронці аналізують записи відеокамер спостереження з прилеглої до місця скоєння злочину території.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції у Києві розпочато виробництво за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисника та його місцезнаходження.

При цьому в прес-службі столичної поліції не уточнили, про якого депутата йдеться в повідомленні.