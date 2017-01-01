У «Народному фронті» назвали особу, яка створювала сигаретні схеми в Україні

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Тетяна Чорновол

Чорновол зізналася, що працює над викриттям трьох корупційних схем у державі

Нардеп фракції «Народний фронт» член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновол вважає, що свого часу схеми із сигаретами в Україні створював Борис Колесніков.

«Він створив ці схеми... Можливо він і сьогодні причетний до цього бізнесу», - зазначила Чорновол.

Нардеп-борець із корупцією зізналася, що працює над викриттям трьох корупційних схем у державі.

«Облгази, обленерго і цигарки», – сказала Чорновол.

За словами депутата Верховної Ради, щодо цигарок йдеться про несплату акцизів.

«Мегаполіс», «Тедіс» – зараз усі говорять про несплату ПДВ. А я говорю, що там більші суми по несплаті акцизу», – зауважила нардеп.

Нагадаємо, 26 квітня ГПУ повідомила про підозру керівництву тютюнової компанії «Тедіс».

Махінації монополіста тютюнового ринку «Тедіс Україна», що призвели до виведення за кордон понад двох мільярдів гривень, правоохоронці почали розслідувати майже півтора року тому. Але активізація слідчих припала лише на останні місяці. Зволікання коштувало країні ще кількох сотень мільйонів.

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