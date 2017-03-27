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    У «Народному фронті» пояснили, чому Порошенко підписав закон про е-декларації

    • Сьогодні, 05:14
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    <span>Дія закону &laquo;Про запобігання корупції&raquo; не поширюватиметься, зокрема, на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації</span>
    Дія закону «Про запобігання корупції» не поширюватиметься, зокрема, на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації

    В законі з'явилися додаткові правки, про які президент говорив з представниками громадських організацій

    Президент Петро Порошенко не зміг би підписати закон, згідно з яким військовослужбовці були б зобов'язані подавати електронні декларації.

    Таку думку висловив депутат з фракції «Народний фронт» Леонід Ємець в ефірі Еспресо.TV.

    «Президент насправді не міг не підписати цей закон в силу дуже простих причин. Якщо б цей закон не було підписано, наші солдати, які сидять в окопах вимушені були б не захищатися від російської агресії, а мали б сидіти і заповнювати електронні декларації поки по ним би летіли міни, ракети і все інше. Це була основна мета закону», - сказав нардеп.

    Він зазначив, що в законі з'явилися додаткові правки, про які президент говорив з представниками громадських організацій.

    «Той сценарій, який вони побудували, він в принципі логічний і має певний запас часу. Згідно цього закону через рік лише громадські організації будуть подавати інформацію про свої статки. За цей рік робоча група дійсно може опрацювати ці моменти і скасувати їх», - повідомив Ємець.

    Як відомо, 14 березня Рада підтримала звільнення значної частини військових від е-декларування.

    Президент України Петро Порошенко 27 березня підписав закон про внесення зміни до статті 3-ї Закону України «Про запобігання корупції», передає сайт Верховної Ради України.

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