У «Народному фронті» пояснили, чому Порошенко підписав закон про е-декларації

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Дія закону «Про запобігання корупції» не поширюватиметься, зокрема, на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації

В законі з'явилися додаткові правки, про які президент говорив з представниками громадських організацій

Президент Петро Порошенко не зміг би підписати закон, згідно з яким військовослужбовці були б зобов'язані подавати електронні декларації.

Таку думку висловив депутат з фракції «Народний фронт» Леонід Ємець в ефірі Еспресо.TV.

«Президент насправді не міг не підписати цей закон в силу дуже простих причин. Якщо б цей закон не було підписано, наші солдати, які сидять в окопах вимушені були б не захищатися від російської агресії, а мали б сидіти і заповнювати електронні декларації поки по ним би летіли міни, ракети і все інше. Це була основна мета закону», - сказав нардеп.

Він зазначив, що в законі з'явилися додаткові правки, про які президент говорив з представниками громадських організацій.

«Той сценарій, який вони побудували, він в принципі логічний і має певний запас часу. Згідно цього закону через рік лише громадські організації будуть подавати інформацію про свої статки. За цей рік робоча група дійсно може опрацювати ці моменти і скасувати їх», - повідомив Ємець.

Як відомо, 14 березня Рада підтримала звільнення значної частини військових від е-декларування.

Президент України Петро Порошенко 27 березня підписав закон про внесення зміни до статті 3-ї Закону України «Про запобігання корупції», передає сайт Верховної Ради України.