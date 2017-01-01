У «Народному фронті» пригрозили депутатам, які контактують з терористами

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Після доповіді співробітників СБУ депутати прийшли до висновку, що Савченко не може суміщати свою роботу на посаді народного депутата України і бути присутньою на закритих засіданнях комітету

Народні депутати, які виступають за ведення прямих переговорів з терористами, щоб врятувати Росію як країну-агресора від відповідальності за військові злочини, отримають належну оцінку комітету з питань національної безпеки і оборони.

Про це заявив Перший заступник керівника фракції «Народний фронт» у Верховній Раді, голова підкомітету профільного комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук на брифінгу у четвер, 19 січня, – повідомляє прес-служба політсили.

За його словами, підставою для виключення представника парламентської фракції «Батьківщина» Надії Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони стало заслуховування доповіді співробітників Служби безпеки України про її зв’язки з ватажками «ЛДНР».

Він зазначив, що після доповіді співробітників СБУ депутати прийшли до висновку, що Савченко не може суміщати свою роботу на посаді народного депутата України, бути присутньою на закритих засіданнях комітету при обговоренні питань, які містять державну та військову таємницю; а також неконтрольовано перетинати кордон України без погодження з СБУ, мати контакти з ватажками терористичних угруповань.

«Враховуючи резонансну подія, я хотів би перш за все зняти напругу, яка виникла із-за того, що ми нібито боремося з Надією Савченко. Зовсім ні. Вчора також було ухвалено рішення про виключення з лав комітету з питань національної безпеки і оборони Сергія Льовочкіна і В’ячеслава Богуслаєва через те, що пан Льовочкін відвідав засідання комітету лише одного разу, а пан Богуслаєв – кілька разів», – пояснив Тетерук.

«Ми вміємо визнавати свої помилки і робимо висновки, щоб поліпшити роботу комітету і наповнити його склад якісними та патріотично налаштованими депутатами, які вболівають за розвиток національної безпеки та оборони нашої країни, і робити все, щоб зміцнити авторитет України і розвивати наші Збройні Сили», – додав він.

«Всі інші народні депутати, які виступають за ведення прямих переговорів з терористами, щоб врятувати Росію як країну-агресора від відповідальності за військові злочини, отримають належну оцінку нашого комітету», – зазначив Тетерук.