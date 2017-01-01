У «Народному фронті» визнали, що люди їх не люблять

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Максим Бурбак

Бурбак: Сказати, що нас не люблять – це ще м'яко

Глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак визнав, що його політсилу не люблять люди в округах, пише «Цензор».

«Я – депутат-мажоритарник і постійно спілкуюся з людьми на окрузі. Сказати, що нас не люблять – це ще м'яко. Але тут треба зрозуміти, що не люблять усю владу. І місцевих депутатів, і депутатів Верховної Ради, і чиновників. Така реакція людей», – зазначив він.

Бурбак додав, що вважає таке ставлення людей справедливим. «І це закономірно і, я б сказав, справедливо. Взяти хоча б акції, які недавно проходили в Києві. Це справедлива реакція людей: чому три роки – і так повільно? Чому говорите про АТО і не пропонуєте плану виходу з усього цього? Це справедливий запит суспільства: як буде далі? І тут уже робота і мажоритарників, і всіх політичних партій – пояснювати людям свої дії. Чому проголосували саме так? Навіщо це було потрібно?» – сказав він.

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