У «Народному фронті» вже говорять прямо, хто стоїть за «антиаваківською» кампанією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Сюмар

Авакова хочуть усунути, щоб була монополія на силові відомства

Інформаційну кампанію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розгорнули «не просто так».

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

«Ледь не по чотири щоденних сюжети про провалену реформу поліції в ефірі вже згадуваного центрального телеканала, думаю, мало хто не помітив. І ця кампанія однозначно триває не просто так. Мета цього – щоб міністр від «Народного фронту» не контролював одне з найбільших силових відомств і монополія на ці відомства була в одних руках», - вважає вона.

Сюмар прямо сказала, хто зацікавлений: «Це вигідно президенту, і це очевидно».

На думку нардепа, поки рейтинг і довіра до Порошенка тримається,в першу чергу, на наявності війни, але чим ближче до виборів, тим потрібніший мир.

«Президенту вигідне забезпечення миру – це гарантує йому другий термін. Бо він обіцяв цей мир, і на період президентської кампанії це питання буде одним з ключових», - зазначила Сюмар.