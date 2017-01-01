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    У «Народному фронті» вже говорять прямо, хто стоїть за «антиаваківською» кампанією

    • Сьогодні, 19:05
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    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Авакова хочуть усунути, щоб була монополія на силові відомства

    Інформаційну кампанію проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розгорнули «не просто так».

    Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

    «Ледь не по чотири щоденних сюжети про провалену реформу поліції в ефірі вже згадуваного центрального телеканала, думаю, мало хто не помітив. І ця кампанія однозначно триває не просто так. Мета цього – щоб міністр від «Народного фронту» не контролював одне з найбільших силових відомств і монополія на ці відомства була в одних руках», - вважає вона.

    Сюмар прямо сказала, хто зацікавлений: «Це вигідно президенту, і це очевидно».

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    На думку нардепа, поки рейтинг і довіра до Порошенка тримається,в першу чергу, на наявності війни, але чим ближче до виборів, тим потрібніший мир.

    «Президенту вигідне забезпечення миру – це гарантує йому другий термін. Бо він обіцяв цей мир, і на період президентської кампанії це питання буде одним з ключових», - зазначила Сюмар.

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