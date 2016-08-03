У «Народному фронті» заявили, що закон про захист української мови призведе до панування Росії

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Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами

В ефірі ток-шоу Наташі Влащенко Люди. Hard Talk LIVE народний депутат Антон Геращенко прокоментував внесений днями у Верховну Раду новий «мовний» законопроект.

Про це повідомляє pl.com.ua.

«Я вважаю, що потрібно будувати країну на взаємоповазі і взаємній підтримці громадян усіх національностей, усіх культур, всіх рас, що ставить собі завдання бути сильною, незалежною, обороноздатною. Для мене прекрасний приклад – Канада, де живуть франкомовні та англомовні, для мене прекрасний приклад – Швейцарія, кажуть, непогано живуть вже 350 років», – заявив Геращенко.

«Якщо ми далі будемо розділяти країну, хто якою мовою говорить, хто якою мовою розмовляє, то ми отримаємо тут панування Російської Федерації. Я вам це гарантую», – пообіцяв депутат.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України був зареєстрований проект №5670 «Закону про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні.Проект «Закону про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі.

Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші.