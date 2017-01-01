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    У NASA представили 3D-тур планетою, яка схожа Землю

    • Сьогодні, 00:53
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    Насправді планета знаходиться на відстані близько 40 світлових років від Землі

    Американське космічне агентство NASA представило унікальний 3D-тур нещодавно відкритою планетою, яка схожа на Землю. Йдеться про панораму поверхні недавно виявленої планети 1d, йдеться у відеозаписі NASA на YouTube-каналі.

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    «Ця панорама на 360 градусів зображує поверхню недавно виявленої планети, TRAPPIST-1 d, частини з семи планетних систем на відстані близько 40 світлових років від Землі», – йдеться в описі до відео.

    Як повідомляв «Главком», астрономи NASA виявили сім «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи. Дослідники говорять, що всі сім планет потенційно можуть мати воду у рідкому вигляді на своїх поверхнях в залежності від інших властивостей.

    Зазначається, що три планети придатні для життя. Планети розташовані в межах орбіти незвичайної зоряної системи — TRAPPIST-1, віддаленої від Землі на 40 світлових років в сторону сузір’я Водолія.

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