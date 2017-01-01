У Насірова навмисно блокують додаткові ПДВ рахунки аграріїв

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Сотні підприємств не змогли отримати свої гроші

Додаткові ПДВ рахунки будуть розблоковані найближчим часом і відповідне розпорядження надано голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Про це повідомляє на своїй сторінці Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Днями ДФС було заблоковано всі відшкодування ПДВ аграріям. Раптом не розуміли норм Закону про перехідний період спецрежиму по ПДВ для сільгоспвиробників. В результаті сотні підприємств не могли отримати свої гроші. Вимушений був вчора видати окреме доручення голові ДФС та Держказначейства з вимогою виконати Закон та забезпечити відшкодування. Ну замало виявилося Закону...», - зазначив він.

Голова податкового комітету Громадської ради при МЕРТ Ольга Богданова, наголосила, що уже є інформація про попереднє рішення стосовно даного доручення і на прикладі пояснила схему дій.

«Сільгоспвиробник відгрузив сою 31.12.2016 на 1200 грн в т.ч. ПДВ 200 грн, щоб вчасно (до 15.01.2016 включно) зареєструвати Податкову Накладну (далі ПН) поповнив основний ПДВ рахунок (3751) і зареєстрував ПН. Тобто по формулі залишок буде «0» !!! При цьому фізично на ПДВ рахунку (по виписці) буде 200 грн. 20.01.2017 сільгоспвиробниками буде подана декларація за грудень 2016 року, в якій згідно задекларовані зобов'язання у розмірі 200 грн, які діляться 50%/50%, 100 грн - в бюджет, а 100 грн повинні були б повернутись на спецрахунок! 100 грн будуть списані в бюджет з 3751, тобто фактично на ПДВ рахунку залишиться 100 грн. Повернути ці 100 грн., що зависли на 3751, буде неможливо, тому що залишок по формулі буде «0». Перерахувати на спецрахунок також буде неможливо, оскільки це суперечить Постанові Кабінету Міністрів. Тому, скоріш за все ці кошти, зайве перераховані на 3751, не повернуті на спецрахунки сільгоспвиробників, будуть лежати на 3751 дуже довго, до тих пір поки не з’явиться норма в Податковому кодексі України, яка дозволить повернути «заморожені кошти», - розповідаєє вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Насірова влаштували рахунковий колапс платникам ПДВ.