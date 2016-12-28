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    У Насірова розповіли, де взяли гроші на розкішний корпоратив

    • 28 Грудня, 20:17
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    Податківці запевняють, що з бюджету на святкування Нового року в комплексі ВДНГ не витратили ні копійки

    Новорічний корпоратив співробітників ДФС в Києві коштував 300 000 гривень, плюс 150 гривень з кожного людини. Про це йдеться у відповіді на запит «Української правди».

    Наголошується, що з бюджету на святкування Нового року в комплексі ВДНГ не витратили ні копійки.

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    «Партнером з організації урочистого заходу виступила профспілкова організація ГУ ДФС в Києві», - йдеться у відповіді.

    «Опитування показало, що близько 1000 осіб виявили бажання взяти участь у заході, тому, незважаючи на пору року, був обраний вмісткий об'єкт - один з павільйонів НВК Експоцентр України (ВДНГ). Профспілкова організація ГУ ДФС в Києві, уклавши договір з ТОВ «Старлайт розваги», отримала комплекс послуг з організації новорічного заходу», - повідомляється у відповіді.

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    Також вказано, що у кошторисі витрат на організацію святкового заходу договір ГУ ДФС в Києві з «Старлайт розваги» передбачав оплату послуг в сумі 300 000 гривень.

    «Працівниками ГУ ДФС в Києві, які виявив бажання взяти участь у заході, були здані по 150 гривень за кожну особу, включаючи членів сім'ї. Жодної копійки державних коштів на організацію та проведення заходу витрачено не було», - йдеться у відповіді на запит.

    Таким чином, згідно відповіді ДФС, святкування обійшлося в 450 000 гривень.

    Нагадаємо, за часів керування ДФС (раніше – Міністерство доходів і зборів) Олександром Клименком такі корпоративи «з розмахом» були традиційними. Крім Клименка, своїх підлеглих любив потішити й екс-генпрокурор Віктор Пшонка.

    Так, навесні 2016 року у мережі було поширено архівне відео, яке показує, як відзначали прокурори своє професійне свято за часів Януковича. У ролику колишній генпрокурор Віктор Пшонка співає в дуеті з Іво Бобулом, оплесками їх підтримують працівники прокуратури.

     

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    ДФС
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