У Насірова тільки українське громадянство і вносити заставу він не планує, - адвокат

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Перше засідання з розгляду апеляції щодо обрання запобіжного заходу Насірову може відбутися у п’ятницю, 10 березня

Документи про нібито потрійне громадянство Романа Насірова є підробкою, а внесення застави стороною захисту не розглядається. Про це 8 березня у ефірі «Еcпресо.TV» розповів адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Олександр Лисак.

«Насіров під час судового засідання зробив заяву, що він є громадянином України. Громадянином Угорщини і Британії він не є», - заявив Лисак.

За словами адвоката, в інтернеті досить довгий час «гуляє» ксерокопія паспорта «громадянина Угорщини» Насірова, підпис якого не збігається з підписом відстороненого глави ДФС. На його думку, ці «документи», які обвинувачення використовує в якості доказів потрійного громадянства Насірова, «діставалися з інтернету, підкладалися і ніким не завірялися».

Також Лисак зазначив, що сторона захисту не бачить необхідності у внесенні застави за Насірова, оскільки це може означати, що вона погодилася з повідомленням про підозру.

«Апеляційна інстанція буде розглядати справу. Навіщо тоді подавати апеляцію, якщо вносиш заставу», - сказав Лисак.

Розгляд апеляції щодо обрання запобіжного заходу має бути призначено протягом трьох діб. Оскільки адвокати Насірова подали її у вівторок, 7 березня, то перше засідання з розгляду апеляції щодо обрання запобіжного заходу Насірову може відбутися у п’ятницю, 10 березня

«Повний текст рішення про обрання запобіжного заходу ми отримаємо завтра і нам треба буде доповнювати апеляційну скаргу», - додав адвокат.

Раніше адвокат розповів, що Насірова арештували в день народження його однорічної доньки.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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