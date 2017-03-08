У Насірова тільки українське громадянство і вносити заставу він не планує, - адвокат
- Сьогодні, 08:22
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Перше засідання з розгляду апеляції щодо обрання запобіжного заходу Насірову може відбутися у п’ятницю, 10 березня
Документи про нібито потрійне громадянство Романа Насірова є підробкою, а внесення застави стороною захисту не розглядається. Про це 8 березня у ефірі «Еcпресо.TV» розповів адвокат відстороненого голови ДФС Романа Насірова Олександр Лисак.
«Насіров під час судового засідання зробив заяву, що він є громадянином України. Громадянином Угорщини і Британії він не є», - заявив Лисак.
За словами адвоката, в інтернеті досить довгий час «гуляє» ксерокопія паспорта «громадянина Угорщини» Насірова, підпис якого не збігається з підписом відстороненого глави ДФС. На його думку, ці «документи», які обвинувачення використовує в якості доказів потрійного громадянства Насірова, «діставалися з інтернету, підкладалися і ніким не завірялися».
Також Лисак зазначив, що сторона захисту не бачить необхідності у внесенні застави за Насірова, оскільки це може означати, що вона погодилася з повідомленням про підозру.
«Апеляційна інстанція буде розглядати справу. Навіщо тоді подавати апеляцію, якщо вносиш заставу», - сказав Лисак.
Розгляд апеляції щодо обрання запобіжного заходу має бути призначено протягом трьох діб. Оскільки адвокати Насірова подали її у вівторок, 7 березня, то перше засідання з розгляду апеляції щодо обрання запобіжного заходу Насірову може відбутися у п’ятницю, 10 березня
«Повний текст рішення про обрання запобіжного заходу ми отримаємо завтра і нам треба буде доповнювати апеляційну скаргу», - додав адвокат.
Раніше адвокат розповів, що Насірова арештували в день народження його однорічної доньки.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.
Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.
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