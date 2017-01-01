У НАТО назвали випробування ракети КНДР провокацією
- Сьогодні, 21:45
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У НАТО закликали Пхеньян припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами
Останнє випробування балістичної ракети КНДР є новим кричущим порушенням низки резолюцій Радбезу ООН.
Про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску, повідомляється на сайті альянсу.
За її словами, це становить загрозу міжнародній безпеці і миру.
«В даний час потрібна деескалація, а не провокація», - заявила вона.
У НАТО закликали Пхеньян виконати свої міжнародні зобов'язання і припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами.
Сьогодні стало відомо, що КНДР провела новий запуск ракети. Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.
Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети.