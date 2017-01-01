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    У НАТО побачили посилення агресії Росії

    • Сьогодні, 10:57
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    Йенс Столтенберг
    МК-Турция
    Йенс Столтенберг

    Столтенберг: сторони повинні не допустити нової «холодної війни»

    НАТО констатував посилення агресивної налаштованості Російської Федерації. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

    За його словами, альянс не бачить прямої загрози з боку Росії і не вважає, що відносини, які склалися сьогодні між США і Росією, є новою холодною війною.

    «Це «не нова холодна війна», однак члени НАТО бачать «підвищену напруженість» у відносинах між НАТО і Росією, які c роками погіршуються», - сказав Столтенберг.

     Він наголосив, що в сьогоднішніх реаліях найбільш сильна і та, що заслуговує довіри стратегія відносин - це стратегія стримування. При цьому генсек зазначив, що оскільки Росія найближчий сусід НАТО, сторони повинні знайти спосіб врегулювати відносини для недопущення нової «холодної війни» і гонки озброєнь.

    Як повідомляв «Главком», раніше президент США Дональд Трамп заявив, що  «було б чудово», щоб відносини США і НАТО з Росією поліпшилися.

     

    США НАТО війна Дональд Трамп
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