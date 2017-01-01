У НАТО стурбовані обмеженим прогресом у виконанні Мінських угод

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У НАТО підтвердили солідарність з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив підтримку України, знову заявив про невизнання анексії Криму Росією та назвав її дії стосовно України агресивними. Про це він заявив, відкриваючи засідання комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ у п'ятницю.

«Ми зібралися сьогодні, щоб підтвердити солідарність з Україною», – сказав Столтенберг.

«У той час як суверенітет і територіальна цілісність країни зазнають агресивних дій з боку Росії, члени НАТО заявляють одностайно: ми не визнали і не визнаємо незаконної анексії Криму Росією. Ми заклопотані обмеженим прогресом у виконанні Мінських угод», – наголосив він, зазначивши, що з часу грудневого засідання комісії ситуація погіршилася.

Столтенберг повідомив, що мета зустрічі – обговорити можливості поступу, оцінити перебіг процесу реформ в Україні та підтвердити політичну і практичну підтримку НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО – Росія. НАТО закликав Росію використати свій значний вплив на бойовиків для повного виконання Мінських угод.

Джерело: Інтерфакс-Україна