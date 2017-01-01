У НАТО стурбовані: російський флот активніший, ніж за часів холодної війни
- Сьогодні, 11:22
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Це безпрецедентна діяльність, заявила головнокомандувач сил ВМС НАТО в Європі та Африці адмірал Мішель Говард
Активність військово-морського флоту Росії в Європі перевищує рівень, який спостерігався за часів холодної війни. Про це заявила головнокомандувач сил ВМС НАТО в Європі та Африці адмірал Мішель Говард.
«Ми бачимо активність, яку не спостерігали навіть за часів Радянського Союзу. Це безпрецедентна діяльність», – сказала вона.
Говард нагадала про розташування російського авіаносця «Адмірал Кузнєцов» у Середземному морі, посилення патрулювання в північній частині Атлантичного і Арктичного регіонів та активність підводних човнів на Чорному морі.
За словами адмірала НАТО, існує небезпека, що члени Альянсу зосередяться на ближчих до себе територіях і випустять з поля зору Росію.
Джерело: ВВС Україна