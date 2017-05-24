У НАТО визнали, що блокування соцмереж - це питання нацбезпеки

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Генсекретар НАТО Йєнс Столтенберг

Генсек альянсу також наголосив на інформаційній вразливості українського суспільства, яка важлива в контексті цієї заборони

Генсекретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що не має підстав не вірити Україні щодо причин заборони доступу до низки російських сайтів, в тому числі соціальних мереж.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Український уряд повідомив, що це – питання безпеки, а не свободи слова», - заявив він, зазначивши, що НАТО зацікавлене у зміцненні демократичних свобод в Україні, але не бачить підстав пов’язувати заборону соцмереж із свободою слова.

Таким чином, Столтенберг повторив нещодавню неофіційну позицію НАТО.

Генсек Альянсу також наголосив на інформаційній вразливості українського суспільства, яка важлива в контексті цієї заборони.

«Ми бачимо, наскільки вразливі окремі суспільства щодо кібератак, і допомагаємо Україні в посиленні її здатності впоратися з кібератаками», - зауважив Столтенберг.