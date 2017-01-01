У НАТО задоволені реформуванням української «оборонки», - дипломат

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Українська армія наближається до стандартів НАТО

Україні потрібні знання, навички і досвід, зазначив Божок

У НАТО позитивно оцінюють реформи в оборонній сфері України, але процес ще не завершено. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів в.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок.

«НАТО каже, що є результати. Але найголовніше у будь-якій справі – це пережити «мідні труби», аби перші результати не вводили нас в оману і ми не звертали зі шляху й продовжували роботу далі. Збройні сили України сьогодні і в 2014-му – це небо і земля, це нам відверто кажуть наші стратегічні радники у НАТО. Але процес не завершено», - сказав він.

Божок зазначив, що бюджет, який виділяється Україною на оборону, вищий, ніж оборонні бюджети більшості країн НАТО, але грошей все одно не вистачає.

«Фінансування не вистачає ніколи. Скажу чесно, український народ, уряд і парламент не ображають оборонне відомство. Бюджет, який виділяється на оборону, у відсоткових показниках є вищим, ніж оборонні бюджети більшості країн НАТО, бо ми маємо 2,5% ВВП. Тобто багато чого можемо робити за свої гроші. Просто потрібно розуміти, як це робити правильно і оптимально», - сказав в.о голови місії України при НАТО.

Він зазначив, що Україні потрібні знання, навички і досвід. «Нам важливі не стільки матеріальні і технічні засоби, скільки знання, так званий knowledge sharing (з англ. – обмін знаннями), які ми отримуємо на постійній основі», - сказав Божок.