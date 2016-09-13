У Нацбанку прокоментували розслідування НАБУ можливих махінацій Гонтарєвої і Ворушиліна

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У Нацбанку пообіцяли, що після отримання документів від слідчих органів будуть сприяти проведенню слідчих дій

Нацбанк (НБУ) не отримував жодних документів про відкриття кримінального провадження за фактами зловживання службовими особами НБУ при проведенні оцінки активів ліквідованих банків.

Про це прес-служба НБУ повідомила у Facebook.

В НБУ зазначили, що оцінка вартості активів віднесених до категорії неплатоспроможних банків не входить у функції посадових осіб регулятора. Суб'єктів оціночної діяльності визначає Фонд гарантування вкладів, а діють вони на підставі ліцензії виданої Фондом держмайна, йдеться в повідомленні.

Також, з посиланням на главу НБУ Валерію Гонтареву, прес-служба повідомила, що вартість активів ліквідованих банків була завищеною.

«Проблема оцінки активів банків перебуває в іншій площині. Насправді, мова про недостовірної оцінки активів неплатоспроможних банків ними самими. Активів на 400 млрд грн в неплатоспроможних банках ніколи не було. Насправді це були або «сміттєві» цінні папери, які перебували в заставі, або неіснуючі об'єкти: земля або будинки, які були оцінені в десятки разів вище реальної вартості. Некоректна оцінка застав стала однією з причин виведення цих банків з ринку. Реальна вартість активів, які були на балансах неплатоспроможних банків становить близько 100 млрд грн і ця вартість була підтверджена міжнародними експертами», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку пообіцяли, що після отримання документів від слідчих органів будуть сприяти проведенню слідчих дій та надаватимуть інформацію для повного і об'єктивного розслідування.

Нагадаємо, прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко повідомив, що на підставі його рапорту Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо фактів можливих зловживань посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтарєвої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків. Мова про можливу причетність Гонтарєвої і Ворушиліна до махінацій з активами ліквідованих банків у розмірі 315 млрд грн.