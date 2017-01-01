У навчаннях НАТО в Грузії візьмуть участь близько 30 українських військових

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Бійці НАТО

Багатонаціональні військові навчання НАТО «Гідний партнер-2017» (Noble Partner-2017) пройдуть в Грузії в кінці липня

У військових навчання НАТО «Нобл Партнер – 2017» у Грузії, початок яких запланований на 28 липня цього року, візьмуть участь близько 30 військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

При цьому, зауважили у Міноборони, військова техніка, літаки чи кораблі Збройних сил України до навчання не залучатимуться.

У Міноборони додали, що багатонаціональні навчання «Нобл Партнер – 2017» відбуватимуться у грузинському місті Вазіані з 28 липня по 13 серпня 2017 року.

Як повідомлялося, у кінці липня 2017 року Україна візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях НАТО в Грузії.

Багатонаціональні військові навчання НАТО «Гідний партнер-2017» (Noble Partner-2017) під девізом «Сила в партнерстві» пройдуть в Грузії в кінці липня 2017 року.

Повідомляється, що це треті за рахунком навчання Noble Partner в Грузії і цього року вони будуть наймасштабнішими. Крім грузинських військових, у них візьмуть участь військовослужбовці з 10 країн членів і партнерів НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Румунії, Словенії, Вірменії, Азербайджану та України.