Найближчими днями на заході та півдні країни місцями пройдуть дощі

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У Києві – без опадів, температура вночі 7–9°, вдень 20–22°

Найближчої доби в західних областях України збережеться нестійка погода, однак на решті території погоду визначатиме тепла і переважно суха повітряна маса в полі підвищеного тиску, повідомляє Укргідрометцентр у четвер.

У західних областях грозові дощі, місцями сильні дощі, подекуди можливий град та шквали 15-20м/с; на решті території без опадів, лише вдень у південній частині окремі невеликі дощі, грози. Вітер переважно східний, 5-10м/с

Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни місцями у Прикарпатських областях 11-15°; вдень 17-22°, на півдні до 25°.

У Києві – без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 травня найвища температура вдень була 28,4 у 1954 р., найнижча вночі -0,7 у 1908 р.

За прогнозами синоптиків, 6 травня на більшій частині території країни утримається суха погода, лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі дощі, місцями грози. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° (Сумській, Харківській, Луганській областях 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), на півдні країни та на Закарпатті 7-12° тепла; вдень 19-24°.

У Києві 6 травня очікується погода без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 21-23°.