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    У найближчі дні погода в країні не зміниться

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    1 червня по станом на 9:00 температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22 °

    У найближчу добу, 2 червня, з північного заходу Європи в Україну продовжить надходити прохолодне повітря, погоду на більшій частині території країни визначатиме поле зниженого атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

    Вночі в Криму і Приазов'ї, вдень у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території - без істотних опадів.

    Вітер північно-західний, 7-12 м / с, на півночі Лівобережжя окремі пориви 15-18 м / с. Температура вночі 7-12 °, вдень 18-23 ° (в Карпатах вночі 3-8 ° тепла, вдень 11-16 °); в південній частині вночі 11-16 °, вдень 22-27 °.

    У Києві - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 10-12 °, вдень 20-22 °.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві в день 2 червня найвища температура була зафіксована на позначці 33,3 градусів спеки в 1921 році, а найнижча вночі на позначці 3,9 градусів вище нуля в 1963 році.

    У суботу, 3 червня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 7-12 °, в південній частині 12-17 °; вдень 20-25 °, на сході 18-23 °.

    У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 9-11 °, вдень 22-24 °.

    1 червня по станом на 9:00 температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22 °, в районі Приморського 15 °, Одеси 17 °, в Дніпрі біля Києва 18 °.

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