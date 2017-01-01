У найближчі дні українців очікує тепла погода, але пройдуть дощі

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У столиці вдень буде до 16 градусів тепла

У найближчу добу, 5 квітня, територія України залишиться в теплій повітряній масі з температурою вище кліматичної норми; погоду Правобережжя визначатиме поле зниженого, Лівобережжя - підвищеного атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та в Вінницькій області, вдень на Правобережжі місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі 5-10 °, на півночі Лівобережжя 2-5 ° тепла; вдень 13-18 °, на Закарпатті до 20 °; в Карпатах вночі 1-5 °, вдень 5-10 ° тепла.

У Києві вночі - без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 5-7 °, вдень 14-16 ° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 22,6 градусів тепла в 1946 році, найнижча вночі - на позначці 7,5 градусів морозу в 1944 році.

У четвер, 6 квітня, в західних, вдень і в північних, центральних і Одеській областях пройдуть дощі, в Карпатах - мокрий сніг, на решті території - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура вночі 3-8 ° тепла; вдень в західних областях 5-10 °, на решті території 12-17 °; на високогір'ї Карпат вночі та вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла.

У Києві - вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 14-16