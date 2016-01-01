У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для вечірки ДФС орендувала цілий павільйон ВДНГ

Державна фіскальна служба розкішно провела корпоративну вечірку в окремому павільйоні на столичній ВДНГ.

Про це пише журналіст програми «Слідство. Інфо» Дмитро Гнап у Facebook.

«Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від «Міровой карти», – написав він.

«Розваги: шоу «Вартові мрій», виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати», – додав Гнап.

За даними журналіста, відкривав свято особисто голова ДФС Роман Насіров.

«Усе в найкращих ненажерливих традиціях Клименка», – вважає Гнап, анонсуючи розвиток цієї теми.

Нагадаємо, за часів керування ДФС (раніше – Міністерство доходів і зборів) Олександром Клименком такі корпоративи «з розмахом» були традиційними. Крім Клименка, своїх підлеглих любив потішити й екс-генпрокурор Віктор Пшонка.

Нагадаємо, навесні 2016 року у мережі було поширено архівне відео, яке показує, як відзначали прокурори своє професійне свято за часів Януковича. У ролику колишній генпрокурор Віктор Пшонка співає в дуеті з Іво Бобулом, оплесками їх підтримують працівники прокуратури.