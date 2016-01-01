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    У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів

    • Сьогодні, 10:21
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    Для вечірки ДФС орендувала цілий павільйон ВДНГ

    Державна фіскальна служба розкішно провела корпоративну вечірку в окремому павільйоні на столичній ВДНГ.

    Про це пише журналіст програми «Слідство. Інфо» Дмитро Гнап у Facebook.

    «Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від «Міровой карти», – написав він.

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    «Розваги: шоу «Вартові мрій», виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати», – додав Гнап.

    За даними журналіста, відкривав свято особисто голова ДФС Роман Насіров.

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    У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів
    У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів
    У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів
    У найкращих традиціях Пшонки. Насіров влаштував корпоратив для фіскалів
    Фото: facebook.com/gnap.ua

    «Усе в найкращих ненажерливих традиціях Клименка», – вважає Гнап, анонсуючи розвиток цієї теми.

    Нагадаємо, за часів керування ДФС (раніше – Міністерство доходів і зборів) Олександром Клименком такі корпоративи «з розмахом» були традиційними. Крім Клименка, своїх підлеглих любив потішити й екс-генпрокурор Віктор Пшонка.

    Нагадаємо, навесні 2016 року у мережі було поширено архівне відео, яке показує, як відзначали прокурори своє професійне свято за часів Януковича. У ролику колишній генпрокурор Віктор Пшонка співає в дуеті з Іво Бобулом, оплесками їх підтримують працівники прокуратури.

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