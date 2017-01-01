У НАЗК кажуть, що не знають, чому сайт е-декларацій працює з перебоями

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Фото: Ганна Онищенко / Facebook

В даний час ДП «Українські спеціальні системи» не надало Національному агентству інформацію про причини перебоїв

НАЗК вжило заходів щодо дооснащення апаратної бази реєстру е-декларацій, що дозволяє збільшити кількість одночасних сесій в пікових режимах до 50-70 тисяч

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, було збільшено обсяг оперативної пам'яті і розширено обсяг дискового простору серверного обладнання. Встановлено додаткове мережеве обладнання та проведено реконфігурацію обладнання.

В даний час ДП «Українські спеціальні системи» не надало Національному агентству інформацію про причини перебоїв і заходи, проведені для їх усунення.

Зараз фахівці Національного агентства, відповідальні за IT-напрям, знаходяться в ДП «Українські спеціальні системи», щоб з'ясувати ці питання.

Нагадаємо, що топ-чиновники стикнулися із новими проблемами в роботі сайту Національного агентства із запобігання корупції під час весняної кампанії заповнення декларацій.

Міністерство юстиції готове просити Кабінет міністрів провести незалежну оцінку системи електронного декларування та реєстру електронних декларацій через системні збої в роботі реєстру.