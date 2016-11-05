У НАЗК назвали 12 політичних партій, які порушили порядок фінансування політсили

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До списку порушників увійшли партії «Наш край», «Свобода» та... комуністи

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак озвучила партії, у звітах яких виявили кримінальні правопорушення, про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про порушення порядку фінансування політичних сил. За словами Наталії Корчак, поширене порушення – це умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, а також подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про її доходи та майно.

До списку порушників кримінального кодексу України увійшло 12 політичних сил: «Наш край», Народний рух України, Аграрна партія України, «Нова політика», Партія сильної влади, «Власна сила», Політичне об’єднання «Пряма дія», «Самоврядна Українська держава», Партія вільних демократів, «Зелені», ВО «Свобода» та Комуністична партія України.

Наприклад, згідно зі звітом НАЗК, Народний рух не вказав інформацію про автівку, яка перебуває на правах власності політсили, а Аграрну партію проспонсорувала юридична особа, яка не мала на те права.

Найбільше виділилися комуністи – у звіті вони не вказали інформацію одразу про 64 об’єкти майна, в тому числі проігнорували земельну ділянку та нерухомість, а також два автомобілі, які перебувають на правах власності політсили.

Натомість «Наш край», «Нова політика», ВО «Свобода», «Зелені» та інші вказали у звітах неправдиву інформацію стосовно кількості партійних осередків на території України.

Нагадаємо, згідно з висновками звіту Національного агентства з питань запобігання корупції за 3-й квартал 2016 року, 12 українських партій порушили порядок фінансування своєї політичної сили, тобто допустили кримінальні правопорушення.