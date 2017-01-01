У НАЗК прогнозують: у 2017 році кількість поданих е-декларацій зросте на 700 тисяч

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Лише за перший місяць цього року у системі електронних декларацій зареєструвалося понад 50 тисяч нових суб’єктів декларування

У 2017 році кількість суб'єктів електронного декларування зросте на понад 700 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що за перший місяць 2017 року у системі електронних декларацій зареєструвалося 50 782 нових суб’єкти декларування. Зараз разом із тими, хто вже був зареєстрований у 2016 році, кількість суб’єктів декларування становить 183 675 декларантів.

«За січень 2017 року подано: 8021 щорічну декларацію, 2965 виправлених декларацій, 2003 декларації перед звільненням, 937 декларацій після звільнення, 6133 декларації кандидатів на посаду, 610 повідомлень про суттєві зміни в майновому стані», – констатував заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

У відомстві нагадали, що, відповідно до закону «Про запобігання корупції», з 2017 року значно збільшується коло громадян України, які подаватимуть електронні декларації. Зокрема, прогнозується, що кількість нових декларантів зросте більше ніж на 700 тис. осіб. У зв'язку з цим у НАЗК пояснили, що це відбувається за рахунок нових категорій службових та посадових осіб, які працюють в органах влади і місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.

Як відомо, 19 січня у НАЗК заявили про початок другої хвилі електронного декларування. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький. Зокрема, до 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до закону України «Про запобігання корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.