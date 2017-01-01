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    У неділю в Україні потеплішає до 23 градусів

    • Сьогодні, 10:59
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    Фото: ArtyushenkoZN

    Найтепліше буде в Івано-Франківську

    Сьогодні в Україні найтепліший день у році.На всій території України у неділю, 2 квітня буде сонячно з проясненням, температура повітря в деяких регіонах підніметься до рекордних + 23 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

    .jpg_15Укргідрометцентр



    У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 5-10 м. Температура встановиться на рівні від +20 до +22 градусів тепла вдень, а вночі + 5 + 7 градусів.

    Проте найтепліше сьогодні на Івано-Франківщині. В обласному центрі повітря прогріється до + 23 градусів. У центрі країни вдень буде від +18 до +22 градусів тепла, вночі-+ 3 + 6.

    У східних областях вдень - + 12 + 14 градусів, вночі - від -1 до +4 градусів. На півдні країни
    вдень + 14 + 19 градусів, вночі-+ 3 + 7.

    прогноз погоди
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