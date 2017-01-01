У Нідерландах парламент підтримав легалізацію вирощування марихуани

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Марихуана

Тепер рішення має прийняти Сенат країни

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за легалізацію вирощування марихуани.

Згідно законопроекту, особи, що займаються професійним вирощуванням конопель, будуть звільнені від покарання за свою діяльність. Тепер, щоб дана ініціатива стала законом, їй належить отримати схвалення більшості представників Сенату - верхньої палати парламенту країни.

Законопроект був схвалений з мінімальною перевагою: за його прийняття проголосували 77 депутатів, проти висловилися 72.

У проекту мало шансів бути прийнятим в Сенаті, оскільки у партій, які підтримали документ, немає більшості голосів у верхній палаті.

Як відомо,в Нідерландах давно дозволено купувати невеликі дози марихуани в так званих кофешопах. Проте вирощування і продаж знаходяться поза законом.

Як повідомляв «Главком», парламент Нідерландів (Друга палата) має необхідну кількість голосів, щоб підтримати законопроект, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.