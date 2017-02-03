У Нідерландах придумали, як вберегтися від путінських хакерів

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Міністр внутрішніх справ Нідерландів Рональд Пластерк

Міністр внутрішніх справ Нідерландів чітко вказав, що загрози можуть іти від Росії

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Рональд Пластерк заявив, що країна відмовиться від застосування програмного забезпечення із підрахунку голосів на виборах 15 березня, визнавши його занадто вразливим, пише Le Temps.

«Бюлетені виборців під час парламентських виборів у березні буде підраховано вручну, щоб уникнути спроб зламу системи підрахунку з боку хакерів. Міністр внутрішніх справ Рональд Пластерк оголосив про цей захід, що послідував після звинувачень з боку США щодо спроб російського втручання в перебіг президентської виборчої кампанії», – йдеться в статті.

«Я не можу виключати, що деякі державні суб'єкти спробують вплинути на політичні рішення і громадську думку Нідерландів з метою отримання вигоди», – заявив Пластерк у листі, відправленому парламенту країни.

Пізніше в інтерв'ю Пластерк уточнив, що загрози можуть іти від Росії: «Зараз, коли є інформація про те, що це могло б зацікавити росіян, на майбутніх виборах нам слід повернутися до старих добрих ручки і паперу».

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.