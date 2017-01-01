У Нідерландах спіймали журналіста з уламками малайзійського «Боїнга»

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Уламки «Боїнга» на Донбасі

Журналіст повертався з України

В аеропорту «Скіпхол» у Нідерландах поліція затримала голландського журналіста Мікеля Спеккерса, у якого вилучила уламки літака рейсу МН17. Про це повідомляє Nltimes.nl, яку цитує «Українська правда».

Журналіст повертався з України, де відвідав місце катастрофи малайзійського «Боїнга», що сталася 17 липня 2014 року.

У прокуратурі заявили, що «сумки з металевими деталями та об'єктами, які можуть бути людськими останками», буде досліджено якомога швидше. Прокурор також повідомив, що журналіст відмовився передати фото- та відеоматеріали, зняті на місці аварії.

Репортер відвідав Донецьк, щоб зняти документальний фільм про повсякденне життя в регіоні. Він також вирішив побувати на місці катастрофи літака рейсу МН17 після того, як почув розповіді, що уламки досі валяються на місці катастрофи.

За його словами, він знайшов різні речі, у тому числі шматок кістки.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.