У Нідерландах стартував процес формування коаліції після виборів

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Дебати щодо нового складу парламенту відбудуться 23 березня

Лідери обраних партій у Нідерландах вперше після виборів зустрілися, щоб обговорити питання формування нового складу коаліційного уряду.

Про це повідомила прес-служба Нижньої палати парламенту Нідерландів.

«16 березня лідери обраних партій (базуючись на даних попередніх результатів) зустрілися на запрошення спікера Нижньої палати парламенту Кхадіші Аріб, щоб представити свої позиції щодо формування нового уряду», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, під час консультацій було визначено, що дебати щодо нового складу парламенту відбудуться 23 березня. Крім того, було прийнято рішення, що міністр охорони здоров'я країни нинішнього уряду Едіт Схіпперс займеться попередньою підготовкою до дебатів. Їй відводиться неофіційна роль, мета якої - використовувати час між офіційним оголошенням результатів 21 березня і представленням нового складу Нижньої палати 23 березня, щоб попередньо вивчити питання формування нової коаліції.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними екзитполів, НПСД лідирувала на парламентських виборах і, за попередньою інформацією, отримувала 31 місце в парламенті.