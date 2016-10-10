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    У нідерландському футболі – скандал про домагання

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    Футбол
    Футбол

    У скандал виявились втягнуті топові клуби Нідерландів

    Двоє колишніх молодих футболістів із топових клубів Нідерландів заявили, що стали жертвами домагань з боку тренерів. Обидва клуби, ПСВ (Ейндговен) і «Вітесс» (Арнгем) уже принесли свої вибачення.

    Один із екс-юніорів, який захотів залишитися анонімним, сказав газеті Volkskrant, що до нього домагалися у лісі біля тренувального майданчика ПСВ. Інцидент, за його словами, стався у 1960-х роках, коли хлопцю було вісім років.

    Інший чоловік заявив, що у 1996 році, коли йому було 12, тренер Vitesse утримував його силою цілу ніч.

    Генеральний директор одного з клубів не виключив, що після цих заяв стане відомо про нові випадки домагань до дітей у футболі.

    Минулого листопада подібний скандал спалахнув у Англії. Поліція відтоді розслідує понад тисячу скарг на сексуальні домагання в різні часи у близько 250 клубах різного рівня.

    Нагадаємо, у квітні корпорація «ХХІ століття Фокс» вирішила розлучитися з зіркою кабельних теленовин Біллом О'Райлі через звинувачення на його адресу в домаганнях сексуального характеру.

    Джерело: BBC

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