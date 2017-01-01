У Нігерії літак помилково наніс авіаудар по табору біженців: більше 100 людей загинули

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Помилковий удар був нанесений під час операції проти екстремістської організації «Боко харам»

У Нігерії внаслідок помилкового авіаудару по табору біженців загинули щонайменше 100 осіб.

Про це повідомляє AР, повідомив командувач нігерійськими військами в регіоні генерал Лакі Ірабор.

За його словами, військові мали інформацію, що угруповання бойовиків перебуває в районі, по якому і було завдано удар.

«Якимось чином були вбиті мирні жителі, – заявив генерал Ірабор.

«Ми ще не встановили, скільки людей загинули в результаті авіаудару». Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що серед загиблих шість співробітників і волонтерів з нігерійського Червоного Хреста, ще 13 отримали поранення. «Вони були частиною команди, яка принесла в табір необхідну їжу для більше ніж 25 000 переміщених осіб», – сказав представник організації Джейсон Стразісо. Також два солдата були поранені.