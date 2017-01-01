У Нігерії літак помилково наніс авіаудар по табору біженців: більше 100 людей загинули
- Вчора, 23:29
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Помилковий удар був нанесений під час операції проти екстремістської організації «Боко харам»У Нігерії внаслідок помилкового авіаудару по табору біженців загинули щонайменше 100 осіб.
Про це повідомляє AР, повідомив командувач нігерійськими військами в регіоні генерал Лакі Ірабор.
За його словами, військові мали інформацію, що угруповання бойовиків перебуває в районі, по якому і було завдано удар.
«Якимось чином були вбиті мирні жителі, – заявив генерал Ірабор.
«Ми ще не встановили, скільки людей загинули в результаті авіаудару». Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що серед загиблих шість співробітників і волонтерів з нігерійського Червоного Хреста, ще 13 отримали поранення. «Вони були частиною команди, яка принесла в табір необхідну їжу для більше ніж 25 000 переміщених осіб», – сказав представник організації Джейсон Стразісо. Також два солдата були поранені.