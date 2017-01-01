У Німеччині 1 травня сталися сутички демонстрантів з поліцією

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Фото: twitter.com/stu_e_hughes

В так званій революційній демонстрації 1 травня у Німеччині взяли участь близько 8000 осіб

У Німеччині в понеділок, 1 травня, в кількох містах сталися сутички демонстрантів з поліцією. Представники ліворадикальних організацій кидали в поліцейських пляшки і петарди, запалювали димові шашки. Поліція застосувала перцевий газ, затримавши близько 40 осіб, передає Deutsche Welle.

За словами глави берлінської поліції Клауса Кандта, в так званій революційній демонстрації 1 травня взяли участь близько 8000 осіб.

Близько 300 учасників ходи в Кройцбергу були готові до насильства, приблизно 800 осіб надавали їм підтримку. На місці подій працювали близько 5400 поліцейських. Вперше першотравневі зіткнення з поліцією в Кройцбергу відбулися близько 30 років тому, в останні роки вони йдуть на спад.

Окрім того, кілька тисяч людей зібралися в місті Халле, протестуючи проти заздалегідь зареєстрованої першотравневої акції ультраправих, що налічувала близько 500 осіб. Поліція охороняла мітинг радикалів, відбувалися сутички правоохоронців з противниками мітингу. П’ять поліцейських поранені, є постраждалі серед демонстрантів.

У Гамбурзі близько 2500 осіб взяли участь у марші ліворадикальних груп. У Штутгарті одна поліцейська постраждала від удару дерев’яною палицею під час ходи ліворадикалів. У федеральній землі Тюрінгія поліція застосувала силові дії проти праворадикальних хуліганів.

Нагадаємо, у Портленді першотравневий мітинг розігнала поліція після дебошу демонстрантів