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У підручниках telc Еinfach gut! Крим визнається частиною Росії

У Німеччині, попри оголошену політичну підтримку держави територіальної цілісності України, великими накладами надрукували підручники telc Еinfach gut!, що визнають Крим частиною Росії.

Окупований Росією український півострів на мапі, яку наводить видання, позначений як частина РФ.

Підручник масово використовується в навчальних закладах Німеччини, що навчають біженців та переселенців німецької мови та допомагають інтегруватися в німецьке суспільство.

Підручник було розроблено виробником тестів з вивчення мов TELC (The European Language Certificates), що, як сказано на його сайті, у своїй роботу керується цілями багатомовності, встановленими Радою Європи і Єврокомісією.

Разом із тим, відповідно до карти світу, яку наводить підручник, територіальну цілісність Кіпру редактори підручника не заперечують.