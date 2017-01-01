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Головну нагороду — «Золотого ведмедя» — здобула стрічка «Дух і тіло»

У Німеччині назвали переможців 67-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Головну нагороду — «Золотого ведмедя» — здобула стрічка «Дух і тіло» угорської режисерки Ільдіко Еньєді. Про це повідомляється на сторінці фестивалю в соцмережі Фейсбук.

Фільм розповідає історію кохання людей, що вдень працюють на скотобійні в Будапешті, а уві сні зустрічаються у вигляді оленів у засніжених лісах.

Гран-прі журі завоював фільм «Фелісіте» про співачку в Конго, що намагається врятувати життя свого сина.

Найкращим режисером назвали Акі Каурісмякі за стрічку «По той бік надії».

За найкращу чоловічу роль нагородили Георга Фрідріха (фільм «Яскраві ночі»), за жіночу — корейську акторку Кім Мінхі (фільм «Вночі біля моря один»).

Премією Альфреда Бауера за відкриття нових перспектив кіномистецтва нагородили польську режисерку Агнєшку Голланд (фільм «Слід»)

Нагородою за найкращий сценарій відзначили фільм «Фантастична жінка». Документальну нагороду Glashütte здобула стрічка «Полювання на привидів» («Istiyad Ashbah») палестинського режисера Раеда Андоні, а в короткометражному конкурсі переміг фільм «Маленьке місто» («Cidade Pequena»).